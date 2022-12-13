На English Open — 2022 отключили отопление. Зрители сидели в верхней одежде

В Брентвуде стартовал рейтинговый турнир по снукеру English Open – 2022, который продлится до 18 декабря. Квалификация соревнований ознаменовалась сразу несколькими инцидентами.
В первом случае на матче Джадда Трампа и Джексона Пейджа сработала пожарная сигнализация, что, естественно, помешало снукеристам. Отметим, что победу во встрече со счётом 4:3 одержал Трамп.
Во втором случае во время противостояния Марка Селби и Ноппона Саенгхама на арене отключили отопление. Температура в помещении настолько понизилась, что зрителям пришло утепляться, а снукеристы согревали руки горячим напитком. Победу в матче в итоге одержал Селби со счётом 4:3.
Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде 427 тыс. фунтов стерлингов. Его действующим чемпионом является Нил Робертсон.
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