В первый день ЧМ по плаванию на короткой воде зафиксированы два мировых рекорда

Мужская сборная Италии и женская сборная Австралии стали авторами новых мировых рекордов в эстафете 4х100 м вольным стилем в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

Итальянцы в лице Алессандро Миресси, Паоло Конте Бонина, Леонардо Деплано и Томаса Чеккона в финальном заплыве показали результат 3.02,75. Предыдущий рекорд (3.03,03) был установлен американцами в декабре 2018 года.

Австралийки Молли О’Кэллахан, Мэдисон Уилсон, Мэг Харрис и Эмма Маккеон финишировали с результатом 3.25,43. Предыдущее мировое достижение (3.26,53) принадлежало нидерландским пловчихам и было установлено в декабре 2014 года.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 13 по 18 декабря в Мельбурне (Австралия).