В первый день ЧМ по плаванию на короткой воде зафиксированы два мировых рекорда
Поделиться
Мужская сборная Италии и женская сборная Австралии стали авторами новых мировых рекордов в эстафете 4х100 м вольным стилем в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде.
Итальянцы в лице Алессандро Миресси, Паоло Конте Бонина, Леонардо Деплано и Томаса Чеккона в финальном заплыве показали результат 3.02,75. Предыдущий рекорд (3.03,03) был установлен американцами в декабре 2018 года.
Австралийки Молли О’Кэллахан, Мэдисон Уилсон, Мэг Харрис и Эмма Маккеон финишировали с результатом 3.25,43. Предыдущее мировое достижение (3.26,53) принадлежало нидерландским пловчихам и было установлено в декабре 2014 года.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 13 по 18 декабря в Мельбурне (Австралия).
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
15:33
-
00:46
-
00:38
-
00:23
- 12 декабря 2022
-
22:29
-
20:24
-
19:56
-
17:36
-
17:00
-
16:42
-
16:16
-
15:27
-
15:17
-
14:53
- 11 декабря 2022
-
19:55
- 10 декабря 2022
-
19:54
-
17:45
-
16:45
-
16:21
-
11:52
- 9 декабря 2022
-
23:41
-
21:43
-
21:35
-
19:49
-
19:02
-
17:23
-
16:58
-
16:45
-
16:40
-
16:13
-
15:56
-
15:05
-
14:47
-
12:37
- 8 декабря 2022
-
19:01
Партнерский контент