Дубов: избрание Карякина главой ФШР стало бы плевком в лицо общественному мнению

Чемпион России по шахматам 2022 года Даниил Дубов высказался о кандидатуре гроссмейстера Сергея Карякина, претендующего на пост президента Федерации шахмат России. Выборы состоятся в субботу, 17 декабря.

«Карякин – вообще прецедент в своём роде. Чуть ли не единственный человек в истории шахмат, который был дисквалифицирован за свои политические взгляды. Тут не вопрос того, согласен я с ним или нет. Объективно он сейчас персона нон грата и красная тряпка для международного шахматного сообщества. Его избрание стало бы плевком в лицо общественному мнению. В случае его избрания будет сделано всё, чтобы не играла сборная России, да и вообще российские шахматисты.

Понятно, что у Карякина своё восприятие этой ситуации. Он считает, что он прав. Возможно, видит необходимым, чтобы шахматы развивались в первую очередь внутри страны. Это возможная позиция, просто я её не поддерживаю», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полностью интервью с гроссмейстером Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» утром 14 декабря.