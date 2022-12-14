«Век спортсмена не бесконечный». Даниил Дубов рассказал, что думает о смене гражданства

Чемпион России по шахматам 2022 года Даниил Дубов рассказал, были ли у него мысли о смене спортивного гражданства.

«Мысли о смене гражданства были. Они в принципе есть. Это сложный этический момент. Я люблю свою страну, люблю выступать за сборную моей страны. Миллион раз играл за Россию – при разных обстоятельствах. Всегда исходил из того, что при любой возможности играть необходимо. Само собой, я бы предпочёл играть за сборную России, а не любую другую, но вопрос в том, сколько этого ждать. Всё-таки век спортсмена не бесконечный. Пока я готов ждать. Работа ведётся и хочется увидеть результат.

Я не могу с уверенностью сказать, что в случае победы Карякина я перейду в другую шахматную федерацию. Хотя вероятность этого возрастёт», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полностью интервью с гроссмейстером Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 14 декабря, позднее.