«Карякин один меня поддержал». Шахматист Дубов — об инциденте на турнире в Вейк-ан-Зее

Чемпион России по шахматам 2022 года Даниил Дубов рассказал о поддержке соотечественника Сергея Карякина в январе на турнире в Вейк-ан-Зее. Тогда Дубов отказался играть в медицинской маске.
«В мире не нужно всё делить на чёрное и белое. Карякин меня поддержал на турнире в Вейк-ан-Зее в январе, за что я ему благодарен.
Я тогда по совокупности причин отказался играть в маске. Считаю, что я был прав, и для большинства профессионалов, мне кажется, это очевидно. Однако публично меня поддержало примерно полтора шахматиста, если не вообще один Карякин. Чисто по-человечески это ценю. Он озвучил то, что любому профессионалу очевидно, но, видимо, остальным было страшно об этом говорить. Мы в Вейк-ан-Зее провели партию, нормально общались.
Между нами нет личного конфликта. Можно спросить у Карякина, допускаю, что у него другая точка зрения, но, насколько я помню, мы всегда нормально играли и обсуждали партии. Этому никогда не мешало то, что у нас разные позиции по ряду вопросов. Так что, если не ошибаюсь, последний раз мы общались ещё до февраля. Как оно произошло бы сейчас – затрудняюсь ответить», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полностью интервью с гроссмейстером Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 14 декабря, позднее.
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