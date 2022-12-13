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Матыцин объяснил, в чём важность участия в III Российско-Китайских молодёжных зимних играх

Матыцин объяснил, в чём важность участия в III Российско-Китайских молодёжных зимних играх
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о значимости участия отечественных спортсменов в III Российско-Китайских молодёжных зимних играх.

Соревнования, которые входят в план основных мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, пройдут с 14 по 20 декабря в китайской провинции Цзилинь. В программу включены семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание на коньках, фристайл и кёрлинг. В составе российской команды чемпионка мира по сноуборду в параллельном слаломе София Надыршина, победители первенства мира по лыжным гонкам Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

«Игры станут большим вкладом во взаимоотношения наших стран. Мы с радостью ведём диалог с китайскими коллегами и поддерживаем инициативы, связанные с укреплением дружбы, духовного и физического воспитания молодёжи.

Мы считаем очень важным развивать сотрудничество в этом направлении, особенно в непростых условиях, в которых сегодня находится наша страна. Мы рады, что у российских спортсменов есть возможность соревноваться на международном уровне со сверстниками из Китая. Это, несомненно, добавляет мотивации нашим юным атлетам, которые в будущем войдут в число лидеров на мировой арене.

Уверен, неповторимая атмосфера Игр вдохновит вас, дорогие спортсмены, на новые свершения. Желаю всем здоровья, отличного настроения, незабываемого праздника спорта и, конечно, красивых побед», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

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