В Чехове прошёл традиционный турнир по гандболу «Герои города»

С 9 по 11 декабря в Чехове прошёл 10-й по счёту любительский турнир по гандболу «Герои города». В соревнованиях приняли участие около 700 человек, 50 команд из Москвы, Чехова, Протвина, Казани, Лаишева (Татарстан), Тольятти, Астрахани и Екатеринбурга.
По результатам турнира в категории девушки и юноши все три призовых места заняли команды из Чехова. Победителем среди девушек стала «Чайка», второе место заняла Victoria, третье – «Нонстоп». В категории юноши первое место отвоевал «Вымпел», второе – «Губернские перцы», третье – «Бобры». У женщин, наоборот, все призовые места уехали из города. Лучшей в данной категории стала «ОЛИМПиЯ» из Тольятти, серебро увезли в Москву «Воробьёвы горы», а бронзу в Казань «Университет-Спорта». Также произошло и в категории «Мужчины. Любители»: награды местным спортсменам не достались. Столичный РАНХиГС взял золото, второе место завоевала казанская команда «КАИ-Зилант», а третье взяли «Всадники-Аксиома» из Астрахани. Среди мужчин-профессионалов лучшей стала московская команда «Штурм», которая забрала главный кубок в этой категории. Серебро уехало с командой «Протвино» в одноимённый город, а бронза в Екатеринбург с УРФУ.
После финальных игр во всех категориях состоялся матч закрытия между сборной «Героев города» и сборной легенд клуба «Чеховские медведи». Итог товарищеской встречи – 16:16.
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