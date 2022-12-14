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Сборная США установила новый мировой рекорд в эстафете на ЧМ на короткой воде

Сборная США установила новый мировой рекорд в эстафете на ЧМ на короткой воде
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Сборная США с новым мировым рекордом завершила соревнования в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в эти дни в Мельбурне (Австралия).

Американская команда в лице Райана Мёрфи, Ника Финка, Кейта Дугласа и Торри Хаски показала результат 01.35,15. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен нидерландскими пловцами в 2021 году в Казани.

Второе место в заплыве заняли итальянцы (+0,86 с), третьими стали представители Канады (+1,78 с).

Напомним, вчера, в первый день соревнований было также установлено два новых мировых рекорда. Мужская сборная Италии и женская сборная Австралии сделали это в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Чемпионат мира на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря.

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