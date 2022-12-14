«Это предательство». Карпов — о призыве ряда шахматистов и функционеров остановить СВО

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов не имеет отношения к открытому письму от ряда российских шахматистов и функционеров в адрес президента России Владимира Путина с призывом остановить специальную военную операцию на Украине.

Напомним, соответствующее обращение было сделано российскими гроссмейстерами в марте.

«Андрей Васильевич Филатов к этому письму отношения не имел, это его защищает. Вы посмотрите письмо, которое вы подписали, и будете разбираться. Я считаю это предательством интересов России», — передаёт слова Карпова «РИА Новости».

Ранее Карпов раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), которая недавно продлила отстранение сборной России от турниров. Индивидуально спортсмены могут участвовать, но не под флагом России.