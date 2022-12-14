Более 100 спортсменов России примут участие в молодёжных зимних играх в Китае

Более 100 российских спортсменов прибыли в Китай для участия в молодёжных российско-китайских зимних играх.
Соревнования пройдут с 14 по 20 декабря в Чанчуне и будут включать лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и кёрлинг.
«Рад приветствовать российскую делегацию, отправляющуюся на третьи российско-китайские молодёжные зимние игры. Соревнования в провинции Цзилинь пройдут в рамках перекрёстных годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта и станут большим вкладом во взаимоотношения наших стран. Мы с радостью ведём диалог с китайскими коллегами и поддерживаем инициативы, связанные с укреплением дружбы и физического воспитания молодёжи», — сказал министр спорта России Олег Матыцин в видеообращении, опубликованном на официальном телеграм-канале посольства России в Китае.
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