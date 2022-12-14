Гаспарян принёс первую медаль Армении на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Колумбии

Армянский тяжелоатлет Самвел Гаспарян завоевал бронзовую медаль в сумме двоеборья в весовой категории до 102 кг на проходящем в Боготе (Колумбия) чемпионате мира по тяжёлой атлетике.

Гаспарян взял в рывке 175 кг, а в толчке в заключительном подходе смог осилить 214 кг, что принесло ему суммарный результат 389 кг.

Победителем стал триумфатор Игр-2020 в Токио в категории до 96 кг Фарес Ибрахим Эльбах, представляющий Катар. Он показал результат 391 кг (174 + 217). Второе место занял иранский тяжелоатлет Реза Дехтар, взявший в сумме 390 кг (177 + 213).

Гаспарян является чемпионом Европы — 2021 и вице-чемпионом Европы — 2022.

Чемпионат мира 2022 года по тяжёлой атлетике — главный старт постолимпийского сезона и квалификационный старт на Олимпийские игры 2024 года в Париже.