Ирина Винер призналась, что уже много лет ищет себе замену

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер призналась, что давно ищет себе преемника.

«Я вот, например, говорю какому-то тренеру: «Посмотри, у этой девочки вот это неправильно». Она говорит: «Где?» Я говорю: «Ну вот». Она говорит: «Где?» Она не видит. Не потому что она плохой тренер, она просто не видит.

Если мне скажут сегодня: «Напиши оперу или какую-нибудь симфонию», я не могу. Я очень люблю музыку, я очень люблю композиторов, знаю музыку, но написать я не могу. Так же и эти тренеры, например. Они прекрасно видят, что очень красиво, но оттренировать то, что красиво, они просто не могут, потому что нет такого дара. Поэтому я уже много лет судорожно ищу себе замену.

Алина Кабаева? Алина Кабаева тоже не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на 300 процентов могла меня заменить. Но у неё тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьёзная работа на её плечах. Конечно, мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама — большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я её или она мой.

Сейчас некому меня заменить, пока нет. Я ищу, и у меня сейчас есть Юля Синицына, которая очень талантливая и тоже выразительная и мне помогает иногда. Но она хочет быть актрисой, как и я когда-то», — приводит слова Винер RTVI.