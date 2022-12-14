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Ирина Винер призналась, что уже много лет ищет себе замену

Ирина Винер призналась, что уже много лет ищет себе замену
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер призналась, что давно ищет себе преемника.

«Я вот, например, говорю какому-то тренеру: «Посмотри, у этой девочки вот это неправильно». Она говорит: «Где?» Я говорю: «Ну вот». Она говорит: «Где?» Она не видит. Не потому что она плохой тренер, она просто не видит.

Если мне скажут сегодня: «Напиши оперу или какую-нибудь симфонию», я не могу. Я очень люблю музыку, я очень люблю композиторов, знаю музыку, но написать я не могу. Так же и эти тренеры, например. Они прекрасно видят, что очень красиво, но оттренировать то, что красиво, они просто не могут, потому что нет такого дара. Поэтому я уже много лет судорожно ищу себе замену.

Алина Кабаева? Алина Кабаева тоже не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на 300 процентов могла меня заменить. Но у неё тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьёзная работа на её плечах. Конечно, мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама — большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я её или она мой.

Сейчас некому меня заменить, пока нет. Я ищу, и у меня сейчас есть Юля Синицына, которая очень талантливая и тоже выразительная и мне помогает иногда. Но она хочет быть актрисой, как и я когда-то», — приводит слова Винер RTVI.

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