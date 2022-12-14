Ирина Винер рассказала об олимпийской чемпионке, которая ушла из спорта из-за любви

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, как одна из её знаменитых учениц ушла из спорта из-за любви. Речь об олимпийской чемпионке 2000 года Юлии Барсуковой.
«Было такое. Это не просто спортсменка, это была олимпийская чемпионка Юля Барсукова. Она после Олимпиады пришла и сказала: «Я выхожу замуж и ухожу».
Я очень сильно плакала. Я вообще никогда не плачу, но в этот момент у меня просто слёзы текли. Потому что я знала, что у нее всё ещё впереди. Но она пошла в фигурное катание, научилась кататься на коньках здорово и делала своего «Умирающего лебедя» на коньках. Это тоже красиво. Ничего, появилась замена. Я не то что отговаривала, она мне так сказала. Когда человек влюблён и решил… Это ж моё кредо: «Если спорт мешает семье, надо бросать спорт».
Мне было очень обидно, но я не отговаривала. Я отговаривала Дину и Арину [Авериных], когда они просто от обиды… Им там ещё близкий человек сказал, что «Вас никогда больше судить не будут правильно, вас всё равно будут убивать». И они были очень склонны к тому, чтобы закончить. Но я их встряхнула», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.
Барсукова вышла замуж за Дениса Самохина – фигуриста и тренера по танцам на льду.
- 14 декабря 2022
-
17:43
-
16:45
-
16:02
-
15:46
-
14:59
-
13:55
-
13:37
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
08:10
-
07:50
-
00:57
- 13 декабря 2022
-
23:45
-
23:35
-
21:42
-
21:00
-
19:53
-
19:25
-
19:10
-
16:16
-
15:33
-
00:46
-
00:38
-
00:23
- 12 декабря 2022
-
22:29
-
20:24
-
19:56
-
17:36
-
17:00
-
16:42
-
16:16
-
15:27
-
15:17
-
14:53