Ирина Винер рассказала об олимпийской чемпионке, которая ушла из спорта из-за любви

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, как одна из её знаменитых учениц ушла из спорта из-за любви. Речь об олимпийской чемпионке 2000 года Юлии Барсуковой.

«Было такое. Это не просто спортсменка, это была олимпийская чемпионка Юля Барсукова. Она после Олимпиады пришла и сказала: «Я выхожу замуж и ухожу».

Я очень сильно плакала. Я вообще никогда не плачу, но в этот момент у меня просто слёзы текли. Потому что я знала, что у нее всё ещё впереди. Но она пошла в фигурное катание, научилась кататься на коньках здорово и делала своего «Умирающего лебедя» на коньках. Это тоже красиво. Ничего, появилась замена. Я не то что отговаривала, она мне так сказала. Когда человек влюблён и решил… Это ж моё кредо: «Если спорт мешает семье, надо бросать спорт».

Мне было очень обидно, но я не отговаривала. Я отговаривала Дину и Арину [Авериных], когда они просто от обиды… Им там ещё близкий человек сказал, что «Вас никогда больше судить не будут правильно, вас всё равно будут убивать». И они были очень склонны к тому, чтобы закончить. Но я их встряхнула», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.

Барсукова вышла замуж за Дениса Самохина – фигуриста и тренера по танцам на льду.