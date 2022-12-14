Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/16 финала English Open — 2022

В Брентвуде завершились матчи первого раунда рейтингового турнира по снукеру English Open – 2022, который продлится до 18 декабря.



Первый матч основной сетки соревнований провёл семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан. Он со счётом 4:2 обыграл представителя Таиланда Дечавата Пумчжаенга (130-й номер рейтинга). За выход в 1/8 финала О'Салливан сыграет с соотечественником Мартином Гоулдом (43-й в рейтинге).



Снукер. English Open — 2022. Раунд 1-й

Остальные результаты дня



Джек Лисовски 4:0 Стюарт Кэррингтон

Джон Эстли 4:1 Чжан Аньда

Тепчайя Ун-Нух 4:1 Тянь Пэнфэй

Чжао Синьтун 4:0 Андрес Петров



Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет £ 427 тыс. Его действующим чемпионом является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон, который ещё накануне вышел в 1/16 финала, где встретится с англичанином Эллиотом Слессором (64-й в рейтинге).