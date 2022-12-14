Гимнастка Максимова объяснила, почему готова выступать на Олимпиаде без флага страны

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020 в многоборье групп художественная гимнастка Анастасия Максимова объяснила, почему готова выступать на Олимпийских играх без флага России.

«Я вхожу в комиссию спортсменов Олимпийского комитета, и мы часто эту тему затрагивали: выступать без флага или не выступать. Многие спортсмены говорят: «Какая разница – под флагом или без, все знают, кто ты. Все представители твоего вида спорта знают, откуда каждый спортсмен. Какая разница – с флагом или без». Поэтому у меня не было такого, что только под флагом выйду. Я согласна была и без флага, можете вообще другой флаг сделать, только пустите меня выступить, потому что эмоции на Олимпийских играх ни с чем не сравнить.

Наверное, потому, что внутри чувствуешь огромную ответственность. Это раз в четыре года, и олимпийская медаль – самая ценная. Мне 31 год, у меня нет детей, но дети мои – это две медали», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Денис Клюев.