Анастасия Максимова: олимпийское движение не остановится благодаря умным людям

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020 в многоборье групп художественная гимнастка Анастасия Максимова рассказала, с чем связаны её надежды на продолжение развития в мире олимпийского движения.

«Надеюсь на здравомыслящих руководителей. Каких именно, не знаю. Понятно, что есть какое-то давление извне, и не каждый считает, что так нужно делать, но всё равно делает. Считаю, что олимпийское движение не остановится благодаря каким-нибудь умным людям, которые придумают, как можно выйти из этой ситуации. Явно нужно допускать всех спортсменов из России, если Олимпийская хартия говорит про это.

Мне жаль спортсменов из Беларуси. Они вообще просто рядом были и, извините, но вы тоже. Надеюсь, будет продолжение олимпийского движения», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Денис Клюев.