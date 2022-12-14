Ирина Винер: кому не нравится, когда сравнивают с такой красавицей, как Элизабет Тейлор

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, как относится к сравнению со знаменитой американской актрисой Элизабет Тейлор.

«Кому не нравится, когда тебя сравнивают с такой красавицей, как Элизабет Тейлор. У меня в кругах художественной гимнастики всегда было второе имя — Лиз. Когда хотели скрыть моё имя, говорили: «А это вот Лиз».

Был такой момент, когда я пришла и увидела журнал на столе. Вижу свою фотографию с каким-то мужчиной, который очень некрасивый. Думаю: «Что это такое? На обложке журнала, какой ужас! Где это меня так поймали?» А когда я подошла, это была Элизабет Тейлор со своим мужем, за которого она второй раз выходила замуж. А мне он показался очень некрасивым», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.