Ирина Винер — об отстранении россиян: когда звёзд нет, это уже мёртвый вид спорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер высказала мнение о мировом спорте в отсутствие представителей России.
«Я думаю, что люди всегда ходят смотреть звёзд. А когда звёзд нет, это уже становится мёртвый вид спорта. Зрителям всё равно, кто занимает первые места, им нужна звезда. А наши дети всегда были звёздами, поэтому я думаю, что Олимпийские игры потеряют, если не будет звёзд из России. И в художественной гимнастике, и в других видах спорта: в фигурном катании, в спортивной гимнастике.
Обидно ли, что Россию сейчас пытаются «отменить»? От моей обиды зависит что-то? Нет. Значит, не надо обижаться. Самый плохой грех в православии — это когда человек в унынии. Унывать нельзя, это грех. Значит, так должно быть. Вот Михалков говорил, что их мама, Кончаловская, когда они приходили жаловались ей, она говорила: «Значит, так и должно быть». «А нас, — он говорит, — всегда это очень удивляло и смущало, мягко говоря». Но это так. Значит, так и должно быть. Значит, есть там где-то какой-то план, который должен осуществиться», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.
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