Бразилец Николас Сантос второй год подряд стал самым возрастным чемпионом мира по плаванию в истории. 42-летний Сантос одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира — 2022 по плаванию на короткой воде.
Сантос преодолел дистанцию за 21,78 секунды, что всего на 0,03 секунды медленнее мирового рекорда, который бразилец делит с венгром Себастианом Сабо – 21,75. На ЧМ-2022 Сабо стал третьим (21,98), а второе место занял швейцарец Ноэ Понти (21,96).
В прошлом году в Абу-Даби Сантос также первенствовал в финале на 50 метров баттерфляем, став самым возрастным чемпионом мира в 41 год. Впервые старейшим призёром первенства планеты Николас стал в 2017 году, а мировой рекорд побил в 2018 году на этапе Кубка мира.
Незадолго до старта чемпионата мира Сантос намекнул, что завершит карьеру в этом году.
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