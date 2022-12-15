Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер: я вообще себя не могу представить женой

Ирина Винер: я вообще себя не могу представить женой
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер заявила о причинах нежелания выходить замуж.

С 1992 года в течение 30 лет была замужем за Алишером Усмановым, владельцем холдинга «Металлоинвест». В июле стало известно, что пара оформила развод в ЗАГСе.

«Я вообще себя не могу представить женой. Потому что я вечная мать. Ха-ха! Мать огромного количества детей. Если у Рамзана Кадырова 14 детей, у меня, наверное, в 10 раз больше.

Поэтому женой себя представить мне очень трудно, такой, как в нашем понимании: «Подай тапки, налей чай!» У меня были такие моменты, когда мне говорят: «Вам признаются в любви, Ирина Александровна, а у вас написано крупным шрифтом «Зарипова» на лбу», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.

Новость по теме
Ирина Винер-Усманова ответила, повлияет ли её развод на работу в художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022