Ирина Винер: я вообще себя не могу представить женой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер заявила о причинах нежелания выходить замуж.
С 1992 года в течение 30 лет была замужем за Алишером Усмановым, владельцем холдинга «Металлоинвест». В июле стало известно, что пара оформила развод в ЗАГСе.
«Я вообще себя не могу представить женой. Потому что я вечная мать. Ха-ха! Мать огромного количества детей. Если у Рамзана Кадырова 14 детей, у меня, наверное, в 10 раз больше.
Поэтому женой себя представить мне очень трудно, такой, как в нашем понимании: «Подай тапки, налей чай!» У меня были такие моменты, когда мне говорят: «Вам признаются в любви, Ирина Александровна, а у вас написано крупным шрифтом «Зарипова» на лбу», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.
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