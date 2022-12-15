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Зеленский попросил МОК не допускать россиян на соревнования в нейтральном статусе

Зеленский попросил МОК не допускать россиян на соревнования в нейтральном статусе
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, в котором выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом, сообщается на сайте президента Украины.

По мнению Зеленского, Россия использует спорт в пропагандистских целях. Президент Украины считает, что справедливым ответом на такие действия может стать только полная изоляция страны от участия в международных спортивных соревнованиях.

Также Зеленский отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения со стороны МОК, а также призвал содействовать восстановлению разрушенной спортивной инфраструктуры на Украине.

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