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Никита Нагорный: ребята из США писали, что России очень не хватает на чемпионате мира

Никита Нагорный: ребята из США писали, что России очень не хватает на чемпионате мира
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что чувствует поддержку от коллег из-за рубежа во время отстранения от международных соревнований.

«Высказывания Баха? Честно признаться, я даже не уделяю этому внимания. Сегодня ситуация такая, что люди говорят одно, а завтра делают другое. И мы это видим всё чаще и чаще. Зачем уделять время на каждое заявление и погружаться в это? Это будет просто нервировать тебя и вызывать какие-то чувства, которые могут выбивать из тренировочной колеи. Я надеюсь только на лучшее.

Недавно прошёл чемпионат мира, я выкладывал посты с поддержкой ребят. Переписывался с ребятами из сборной США, они отмечали меня, писали, что России очень не хватает на чемпионате мира. Ребята из Китая, Японии, стран Европы писали слова поддержки и говорили, что без нас это не те соревнования.

Конечно, кто-то просит не афишировать это, потому что все понимают, что в этой ситуации они могут лишиться права выступать на соревнованиях. Но мы со всеми общались, дружили и продолжаем это делать. Я вижу поддержку. Самое главное это, а не то, что кто-то там говорит. Даже если для нас будет самый плачевный исход, я вижу ценность нашей команды в мировой гимнастике», — приводит слова Нагорного Metaratings.

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