Определились полуфинальные пары шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship

Сегодня ночью на платформе Chess.com подошёл к концу заключительный четвертьфинал онлайн-турнира Speed Chess Championship
Действующий чемпион мира по блицу французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв обыграл американца Уэсли Со – 16,5:12,5.
Соперником француза по полуфиналу станет норвежец Магнус Карлсен. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего.
Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс. Призовой фонд матча 1/2 финала распределится следующим образом: победитель матча получит $ 6 тыс., оставшиеся $ 6 тыс. будут разделены между полуфиналистами в зависимости от соотношения набранных очков.
Первый матч 1/2 финала Speed Chess Championship, в котором встретятся Хикару Накамура и Нихал Сарин, начнётся сегодня в 17:00 мск.
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