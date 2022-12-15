Определились полуфинальные пары шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship

Сегодня ночью на платформе Chess.com подошёл к концу заключительный четвертьфинал онлайн-турнира Speed Chess Championship



Действующий чемпион мира по блицу французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв обыграл американца Уэсли Со – 16,5:12,5.

Соперником француза по полуфиналу станет норвежец Магнус Карлсен. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего.

Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс. Призовой фонд матча 1/2 финала распределится следующим образом: победитель матча получит $ 6 тыс., оставшиеся $ 6 тыс. будут разделены между полуфиналистами в зависимости от соотношения набранных очков.



Первый матч 1/2 финала Speed Chess Championship, в котором встретятся Хикару Накамура и Нихал Сарин, начнётся сегодня в 17:00 мск.