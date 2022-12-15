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22-летняя Ангелина Мельникова опубликовала свежее фото в купальнике с Мальдивских островов

22-летняя Ангелина Мельникова опубликовала свежее фото в купальнике с Мальдивских островов
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала новый пост. Девушка позирует в бирюзовом купальнике. На данный момент 22-летняя Мельникова отдыхает на Мальдивских островах.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНГЕЛИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНГЕЛИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

Ангелина к своим годам успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.

Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.

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