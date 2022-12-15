Никита Нагорный — о карьере: у меня сейчас пик. Не вижу смысла брать и заканчивать

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в условиях отстранения сборной России от участия в международных соревнованиях.
«Для меня сегодня, наверное, главная мотивация – Олимпийские игры. В любом случае я жду окончательного решения МОК, которое будет принято в следующем году. Напомню, что в марте 2023 года у нас будет проходить чемпионат Европы – это крайний старт в отборе на Олимпиаду. Если мы не сможем принять участие в этом турнире, то мы не попадаем в Париж-2024. Соответственно, для меня будет стоять вопрос о продолжении карьеры как действующего олимпийского спортсмена.
Завершу ли карьеру, если не попаду на Олимпиаду? Говорить о завершении карьеры или мотивации я не могу. Сегодня я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. 7 декабря прошел Кубок Михаила Воронина во дворце Ирины Винер-Усмановой – международный турнир, где я принимал участие. Сегодня я нахожусь в стадии набора формы. Следующий год будет очень интересный. Ну, не отберёмся на Олимпиаду, может, будут другие соревнования. Всё будет зависеть от желания. Не может профессиональный спортсмен сказать: «Я сейчас закончу». Особенно, когда он находится в хорошей форме. У меня сейчас пик. Я не вижу смысла брать и заканчивать», — приводит слова Нагорного Metaratings.
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