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Ронни О'Салливан сенсационно вылетел в 1/16 финала English Open — 2022

Ронни О'Салливан сенсационно вылетел в 1/16 финала English Open — 2022
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В Брентвуде завершились первые матчи второго раунда рейтингового турнира по снукеру English Open – 2022, который продлится до 18 декабря.

Семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан уступил своему соотечественнику Мартину Гоулду (43-й номер мирового рейтинга). О'Салливан потерпел поражение со счётом 1:4. Соперник Гоулда по 1/8 финала пока не определился.

Снукер. English Open — 2022. Раунд 2-й

Ронни О'Салливан (Англия) — Мартин Гоулд (Англия) — 1:4.

Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет £ 427 тыс. Его действующим чемпионом является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон, который ранее вышел в 1/16 финала, где встретится с англичанином Эллиотом Слессором (64-й в рейтинге).

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