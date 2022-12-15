Гимнастки Дина и Арина Аверины проведут мастер-классы в Мексике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины проведут мастер-классы в одном из мексиканских клубов.
С 15 по 18 декабря в спорткомплексе «Замна» в Мериде пройдут мастер-классы, а 18 декабря сёстры Аверины примут участие в гала-концерте.
«У Авериных — мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами. Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят», — приводит слова Винер ТАСС.
На Олимпиаде-2020 в результате спорного судейства Дина Аверина завоевала серебро, а Арина осталась без медали. После Игр сёстры хотели завершить карьеру, но Винер их отговорила.
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