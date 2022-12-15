Никита Нагорный рассказал о планах создания гимнастического шоу-турнира

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о планах создания шоу-турнира в своём виде спорта.

«Если честно, у меня есть план в следующем году сделать спортивные мероприятия нового формата, которые будут отличаться от профессиональной и олимпийской программ. Наверное, это будет больше в рамках шоу, онлайн, но я думаю, что потом мы будем выходить в офлайн. Надеемся на поддержку партнёров, спонсоров.

Сделаю небольшой намек: сейчас обсуждаем проведение интересного и нового мероприятия, которое откроет второе дыхание у спортсменов, участвующих в стартах один-два раза за год. Речь идёт не про олимпийцев и атлетов, которые ежегодно выступают на международных стартах, участвуют в клубных системах за границей и так далее, а про тех ребят, которые выступают на Кубке России и то еле-еле попадают туда, а в остальное время сидят и готовятся у себя в городах. Формат мероприятия будет больше для них.

У меня в планах это было до того, как нас отстранили от международных стартов. Тем не менее, произошедшее даёт дополнительную мотивацию реализовать все планы быстрее. Мы видим, как раскрываются компании, которые готовы поддерживать, пробовать что-то новое в разных видах спорта», — приводит слова Нагорного Metaratings.