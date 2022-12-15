«Усы, пряди, 89 кг. Думаю, ему 22 года». 12-летний спортсмен стал звездой соцсетей

Иеремия Джонсон, 12-летний спортсмен из Форт-Уэрта (Техас), ошеломил Интернет своими физическими данными. Джонсон выступает за команду из Далласа. Ранее он стал победителем национального чемпионата и выложил фотографию, на которой держит трофей с надписью: «Самый ценный игрок первого дивизиона 12U». Рост Джонсона — 1,8 метра, вес — 89 килограммов.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЕРЕМИИ ДЖОНСОНА

После этого в социальных сетях фото стало вирусным. Пользователи активно обсуждали данные 12-летнего парня. Игрок «Майами» Тайрик Хилл написал: «Если этот 12-летний ребенок действительно в таком возрасте, то эти дети построены как-то по-другому».

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЕРЕМИИ ДЖОНСОНА

Другие пользователи также отреагировали на фото.

«Иеремия Джонсон — одно из самых распространенных имен. Усы. Пряди с зачёсанной назад линией волос. 89 кг. Я бы вполне мог сказать, что ему 22 года. Мог бы поверить, что примерно 17-21. Но не 12, черт возьми», — написал один из пользователей.



Ещё один подписчик добавил: «Я требую свидетельство о рождении Иеремии Джонсона, а не обычных слов про возраст».