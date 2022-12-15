Хикару Накамура стал первым финалистом Speed Chess Championship 2022

На платформе Chess.com определился первый финалист онлайн-турнира Speed Chess Championship. Им стал американский гроссмейстер Хикару Накамура, который обыграл представителя Индии Нихала Сарина со счётом 14,5:10,5.

За второе место в финале поборются действующий чемпион мира по блицу, французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв и обладатель мировой шахматной короны, норвежец Магнус Карлсен. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего.



Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс. Призовой фонд матча 1/2 финала распределится следующим образом: победитель матча получит $ 6 тыс., оставшиеся $ 6 тыс. будут разделены между полуфиналистами в зависимости от соотношения набранных очков.