Хикару Накамура стал первым финалистом Speed Chess Championship 2022

На платформе Chess.com определился первый финалист онлайн-турнира Speed Chess Championship. Им стал американский гроссмейстер Хикару Накамура, который обыграл представителя Индии Нихала Сарина со счётом 14,5:10,5.
За второе место в финале поборются действующий чемпион мира по блицу, французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв и обладатель мировой шахматной короны, норвежец Магнус Карлсен. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего.
Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс. Призовой фонд матча 1/2 финала распределится следующим образом: победитель матча получит $ 6 тыс., оставшиеся $ 6 тыс. будут разделены между полуфиналистами в зависимости от соотношения набранных очков.
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20
-
14:00
-
13:27
-
12:44
-
00:36
-
00:17
- 14 декабря 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
20:02
-
19:47
-
19:32
-
19:17
-
18:28
-
18:03
-
17:43
-
16:45
-
16:02
-
15:46
-
14:59
-
13:55
-
13:37
-
12:53
-
12:51
-
12:34