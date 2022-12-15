Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Хикару Накамура стал первым финалистом Speed Chess Championship 2022

Хикару Накамура стал первым финалистом Speed Chess Championship 2022
Комментарии

На платформе Chess.com определился первый финалист онлайн-турнира Speed Chess Championship. Им стал американский гроссмейстер Хикару Накамура, который обыграл представителя Индии Нихала Сарина со счётом 14,5:10,5.

За второе место в финале поборются действующий чемпион мира по блицу, французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв и обладатель мировой шахматной короны, норвежец Магнус Карлсен. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего.

Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс. Призовой фонд матча 1/2 финала распределится следующим образом: победитель матча получит $ 6 тыс., оставшиеся $ 6 тыс. будут разделены между полуфиналистами в зависимости от соотношения набранных очков.

Магнус Карлсен наконец-то отказался от чемпионского титула. Россиянин так долго этого ждал Магнус Карлсен наконец-то отказался от чемпионского титула. Россиянин так долго этого ждал
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022