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Совет ФИДЕ одобрил реформу путей отбора на Турнир претендентов 2024 года

Совет ФИДЕ одобрил реформу путей отбора на Турнир претендентов 2024 года
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Совет ФИДЕ одобрил реформу путей отбора на Турнир претендентов 2024 года. Главным изменением по сравнению с прошлой системой станет возможность квалификации через различные турниры с обсчётом рейтинга ФИДЕ, где очки начисляются в рамках Серии ФИДЕ (FIDE Circuit), сообщает ФИДЕ. Вторым изменением стало увеличение количества выходящих мест из Кубка мира — с двух до трёх.

Система отбора на турнир претендентов:

A. Одно место — проигравший в матче на первенство мира – 2023.

B. Три места — лучшие шахматисты по итогам Кубка мира ФИДЕ – 2023.

С. Два места — лучшие шахматисты по итогам FIDE Grand Swiss Tournament – 2023.

D. Одно место — игрок, показавший лучший результат в турнирах с обсчётом рейтинга ФИДЕ за 2023 год (эти соревнования должны попадать под определённые критерии).

E. Одно место — игрок с наивысшим «классическим» рейтингом на 1 января 2024 года (следующий за игроками, отобравшимися согласно пунктам A – D), при условии, что данный спортсмен сыграл минимум в четырёх турнирах, попадающих под необходимые критерии.

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