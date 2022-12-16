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Определились четвертьфинальные пары English Open — 2022

Определились четвертьфинальные пары English Open — 2022
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В Брентвуде, где проходит престижный снукерный турнир English Open, определились четвертьфинальные пары. Турнир продлится до 18 декабря.

Снукер. Брентвуд. Англия. English Open — 2022. Четвертьфинал

  1. Нил Робертсон (Австралия) — Марк Уильямс (Уэльс).
  2. Али Картер (Англия) — Марк Селби (Англия).
  3. Джадд Трамп (Англия) — Люк Бресель (Бельгия).
  4. Марк Аллен (Северная Ирландия) — Эшли Хьюгилл (Англия).

Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет £ 427 тыс. Его действующим чемпионом является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон.

Отметим, что семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан сенсационно вылетел с турнира на стадии 1/16 финала, проиграв соотечественнику Мартину Гоулду (43-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:4.

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