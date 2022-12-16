Определились четвертьфинальные пары English Open — 2022
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В Брентвуде, где проходит престижный снукерный турнир English Open, определились четвертьфинальные пары. Турнир продлится до 18 декабря.
Снукер. Брентвуд. Англия. English Open — 2022. Четвертьфинал
- Нил Робертсон (Австралия) — Марк Уильямс (Уэльс).
- Али Картер (Англия) — Марк Селби (Англия).
- Джадд Трамп (Англия) — Люк Бресель (Бельгия).
- Марк Аллен (Северная Ирландия) — Эшли Хьюгилл (Англия).
Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет £ 427 тыс. Его действующим чемпионом является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон.
Отметим, что семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан сенсационно вылетел с турнира на стадии 1/16 финала, проиграв соотечественнику Мартину Гоулду (43-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:4.
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