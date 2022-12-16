Зеппельт — о возможном допуске россиян к ОИ: разделение спорта и политики не сработает

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, считает, что российских спортсменов пока нельзя допускать к участию в Олимпийских играх.

«Олимпийская семья, прежде всего президент МОК Томас Бах, сейчас выступает за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Аргумент: их не должны отстранять за действия российских властей*.

И прежде чем вы об этом узнаете, в Азии планируются соревнования по отбору российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года. В дискуссии по этому поводу, кажется, играет роль только спецоперация России на Украине*. Но было и есть намного больше.

В субботу (17 декабря 2022 г.) заканчивается — по крайней мере, на бумаге — запрет в отношении российского антидопингового агентства РУСАДА на основании разоблачения государственной допинговой системы.

Всемирному антидопинговому агентству ещё предстоит оценить, сколько требований для возвращения россияне выполнили. Появляется всё больше признаков того, что ряд вещей ещё не соответствует требованиям ВАДА.

Текущее положение дел* оправдало бы полный запрет для российских спортсменов на участие в мировом спорте. Ненадёжная спортивная система, находящаяся под влиянием российских властей*, не позволяет поверить в то, что российским спортсменам может быть выдан какой-то допуск.

Но почему Россия тоже должна сотрудничать с ВАДА? МОК расстилает красную ковровую дорожку в Париже для спортсменов из самой большой страны мира. Если спецоперация на Украине* не может этому помешать, то как насчёт допингового скандала России?

Разделение спорта и политики никогда не работало и никогда не сработает. Особенно когда замешаны Россия и её власти. И на Олимпиаде в Париже российские спортсмены, чиновники и политики найдут весьма наглядные способы представить свою Родину — как это было в 2018 и 2021 годах на Олимпиадах в Южной Корее и Японии.

При нынешнем положении дел этого быть не должно! Не с учётом военных действий на Украине*. Российские спортсмены представляют действующий политический режим* и используются им в пропагандистских целях.

И с одним из самых громких скандалов в истории спорта, государственной системой допинга, которую всегда отрицали российские власти*, нельзя просто вернуться к обычным делам.

Россия вновь считает, что её действия* не будут иметь последствий, потому что спортивные чиновники, такие как Бах, действуют непоследовательно. Необходимо поставить под контроль не только неправомерные действия России, но и безответственный стиль руководства Баха», — написал Зеппельт в статье на Sportschau.

* — в оригинале использовались более жёсткие слова