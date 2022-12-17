Австралийские пловчихи побили мировой рекорд американок в комбинированной эстафете

Женская сборная Австралии побила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира – 2022 по плаванию на короткой воде, который с 13 по 18 декабря проходит в Мельбурне (Австралия).

В состав команды вошли Молли О'Каллаган, Челси Ходжес, Эмма Маккеон и Мэдисон Уилсон. Они преодолели дистанцию за 1 минуту и 42,35 секунды. Предыдущий рекорд был установлен американскими пловчихами в 2018 году, их результат составлял 1.42,38. Второе место в прошедшей эстафете заняли американки (1.42,41), тройку призёров замкнула сборная Швеции (1.42,43).

Напомним, представители России в чемпионате мира участия не принимают из-за дисквалификации со стороны Международной федерации плавания (FINA), которая придерживается рекомендаций МОК.