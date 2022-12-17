Филатов сообщил, что вопрос перехода ФШР в Азиатский союз рассмотрят в начале 2023 года

Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о переходе возглавляемой им организации в Азиатский шахматный союз.



«Настрой у нас большой и серьёзный. Мы первая спортивная федерация, которая подала заявку на переход в Азиатский шахматный союз. В начале 2023 года будет рассмотрение. Надеюсь, что мы станем первой из спортивных федераций, кто прорвёт спортивную блокаду.

Азиатский союз — большая наша надежда. Конечно, конкуренция в Азии будет острая и сильная, но для того, чтобы расти, нужно конкурировать с максимально сильными игроками.



Мы стремимся перейти в азиатскую конфедерацию. Там больше конкуренция? Мы стремимся к этому, чтобы наши дети знакомились с азиатской культурой: от Узбекистана до Мальдив, Китая, Пакистана. Это интересные страны, культуры, общение.



У нас есть уведомление, что мы будем на рассмотрении. Ориентировочно оно состоится в первом квартале 2023, говорят январь-февраль. По графику стоит 12 января, но нам намекают, что это будет февраль», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.