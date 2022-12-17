Андрей Филатов высказался о привлечении Сергея Карякина к работе в ФШР
Поделиться
Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, будет ли он привлекать к работе своего конкурента на выборах главы организации – гроссмейстера Сергея Карякина.
На выборах за Филатова проголосовали 58 человек, а за его соперника Карякина — семь.
«Была ли какая-то мысль привлечь Карякина к работе в Федерации? У Сергея выдающийся шахматный талант. Функционеров много, а таких великолепных шахматистов крайне мало! Я абсолютно убеждён в том, что он ещё может выиграть шахматную корону. Все возможности для этого у него есть. Сейчас он пробует себя в разных профессиях, но я очень надеюсь, что он не закопает свой талант», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20
-
14:00
-
13:27
-
12:44
Партнерский контент