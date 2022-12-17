Андрей Филатов высказался о привлечении Сергея Карякина к работе в ФШР

Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, будет ли он привлекать к работе своего конкурента на выборах главы организации – гроссмейстера Сергея Карякина.

На выборах за Филатова проголосовали 58 человек, а за его соперника Карякина — семь.



«Была ли какая-то мысль привлечь Карякина к работе в Федерации? У Сергея выдающийся шахматный талант. Функционеров много, а таких великолепных шахматистов крайне мало! Я абсолютно убеждён в том, что он ещё может выиграть шахматную корону. Все возможности для этого у него есть. Сейчас он пробует себя в разных профессиях, но я очень надеюсь, что он не закопает свой талант», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.