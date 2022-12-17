Глава ФШР Филатов: наша задача — вернуть флаг и гимн российским шахматистам

Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о своих первоочередных планах во главе организации.
На выборах главы ФШР за Филатова проголосовали 58 человек, за его соперника Сергея Карякина — семь.
«У нас есть поэтапные планы. Всех секретов не раскрою. Первый шаг — переход в азиатскую федерацию. Надеюсь, нас примут в азиатскую семью. А дальше будем расширяться. Какой шаг дальше, говорить пока не буду. Конечно, мы хотим вернуть и гимн, и флаг — это наша задача. Хотим, чтобы все наши шахматисты полноценно участвовали в мировой шахматной жизни.
Что касается Азии, голосование покажет, насколько [наше] желание поддержат. Но могу сказать, что не знаю ни одной национальной федерации, которая не хотела бы вступления России», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 17 декабря 2022
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20
-
14:00
-
13:27
-
12:44