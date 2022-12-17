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Глава ФШР Филатов: наша задача — вернуть флаг и гимн российским шахматистам

Глава ФШР Филатов: наша задача — вернуть флаг и гимн российским шахматистам
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Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о своих первоочередных планах во главе организации.

На выборах главы ФШР за Филатова проголосовали 58 человек, за его соперника Сергея Карякина — семь.

«У нас есть поэтапные планы. Всех секретов не раскрою. Первый шаг — переход в азиатскую федерацию. Надеюсь, нас примут в азиатскую семью. А дальше будем расширяться. Какой шаг дальше, говорить пока не буду. Конечно, мы хотим вернуть и гимн, и флаг — это наша задача. Хотим, чтобы все наши шахматисты полноценно участвовали в мировой шахматной жизни.

Что касается Азии, голосование покажет, насколько [наше] желание поддержат. Но могу сказать, что не знаю ни одной национальной федерации, которая не хотела бы вступления России», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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