Сергей Карякин прокомментировал своё поражение на выборах на пост главы ФШР

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своём поражении от Андрея Филатова на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР). За Филатова проголосовали 58 человек, за Карякина — семь.
«Я понимал, что мой соперник был фаворитом, на этот счёт у меня не было никаких иллюзий. Я достаточно поздно баллотировался. Признаю, что принял решение поздновато. У меня не хватило времени для того, чтобы работать с делегатами по регионам. Понимал, что за восемь лет они уже выстроили систему, которая хорошо работает для них, и с наскока противостоять этому крайне сложно.
Тем не менее мне хотелось обратить внимание на проблемы, которые есть в шахматной Федерации России: нет должного внимания к регионам, есть нехватка внимания к детскому спорту, нет адресной поддержки шахматистов высшего уровня. Я пришёл вот с такой объективной критикой. Надеюсь, что сейчас Федерация возьмёт на себя больше обязательств», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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