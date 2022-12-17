Карякин сообщил, что будет баллотироваться на пост главы региональной шахматной федерации

Гроссмейстер Сергей Карякин после поражения от Андрея Филатова на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР) сообщил, что будет баллотироваться на пост главы региональной шахматной федерации.

На выборах главы ФШР за Филатова проголосовали 58 человек, за Карякина — семь.

«Филатов сказал много хорошего про меня, что функционеров много, а гениальных спортсменов мало? С одной стороны, мне приятно, я не спорю. С другой – всё нужно решать по ситуации. Когда у меня есть возможность участвовать, я участвую. В последних трёх турнирах дважды занял первое место и один раз – второе. Турниров сейчас мало, обстановка на международных соревнованиях сложная. В России проводится мало турниров, и как раз одна из моих претензий к федерации в том, что турниров в России практически нет, а если есть, их очень мало, где топовые российские шахматисты могли бы поиграть, чтобы поддерживать себя в тонусе. Надеюсь, федерация будет проводить больше турниров.



Что касается моего административного опыта, я уже сообщил, что буду баллотироваться в одну из региональных шахматных федераций и на примере отдельно взятого региона буду выстраивать работу с шахматистами — в первую очередь, с юными талантами — и показывать по мере возможности, насколько эффективным может быть взаимодействие федерации и спортсменов. Уже есть решение, какой это будет регион, но не хотел бы анонсировать раньше времени, потому что у нас процедура демократическая — мне ещё нужно, чтобы меня утвердили. [Одного] моего желания мало. Надеюсь, на следующей неделе или через неделю мы об этом официально объявим», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.