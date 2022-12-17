Карлсен вышел в финал Speed Chess Championship, обыграв Вашье-Лаграва

На платформе Chess.com определился второй финалист онлайн-турнира Speed Chess Championship. Им стал обладатель мировой шахматной короны, норвежец Магнус Карлсен, который обыграл действующего чемпиона мира по блицу, представителя Франции Максима Вашье-Лаграва со счётом 17:9. Напомним, до этого в рамках 1/8 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship Вашье-Лаграв победил россиянина Яна Непомнящего.

Ранее первым финалистом стал американский гроссмейстер Хикару Накамура, который нанёс поражение Нихалу Сарину из Индии — 14,5:10,5.

Решающий матч Speed Chess Championship между Карлсеном и Накамурой начнётся в воскресенье, 18 декабря, в 22:00 мск.

Призовой фонд турнира Speed Chess Championship составляет $ 100 тыс.