Санкт-петербургский «Зенит» одержал 13-ю победу подряд в волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во всех трёх встречах победу праздновали гости.
Лидер соревнований санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Факел» со счётом 3:0 (26:24, 29:27, 25:22). Для питерской команды это 13-я победа подряд. Занимающий второе место в турнирной таблице Суперлиги казанский «Зенит» нанёс поражение «Газпрому-Югре» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:11, 25:15). «Динамо-ЛО» оказалось сильнее нижегородского АСКа – 3:0 (25:15, 25:22, 25:23).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 13-й тур
АСК (Нижний Новгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 0:3 (15:25, 22:25, 23:25)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (24:26, 27:29, 22:25)
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Казань) — 1:3 (23:25, 25:23, 11:25, 15:25)
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