«КПРФ» разгромил «Газпром-Югру» в матче мини-футбольной Суперлиги

МФК «КПРФ» уверенно обыграл «Газпром-Югру» в выездном матче в рамках 8-го тура российской Суперлиги по мини-футболу. Встреча закончилась со счётом 8:1 в пользу гостей.



С первых минут встречи москвичи ринулись в атаку, открыв счёт уже на восьмой минуте матча. На 21-й минуте «КПРФ» удалось упрочить преимущество, а в самом конце первого тайма голкипер югорчан Звиад Купатадзе совершил фол последней надежды и был удалён с площадки.



«КПРФ» удалось быстро реализовать численное превосходство, а следом забить еще пять мячей. «Газпром-Югра» ответил единственный голом Александра Пирогова. У москвичей дубли на счету Дениса Буркова и Педро, также забивали Артём Ниязов, Шимбинья, Сергей Крыкун и Владислав Ахуков.



В следующем туре «КПРФ» примет на домашнем паркете «Сибиряк», югорчане сыграют в Югорске с питерским «Кристаллом».

В других матчах сегодняшнего игрового дня «Сибиряк» уступил «Норильскому никелю» (2:5), а «Новая Генерация» проиграла «Синаре Екатеринбург» (2:4).

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 34 очками в запасе.