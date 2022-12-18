«КПРФ» разгромил «Газпром-Югру» в матче мини-футбольной Суперлиги

МФК «КПРФ» уверенно обыграл «Газпром-Югру» в выездном матче в рамках 8-го тура российской Суперлиги по мини-футболу. Встреча закончилась со счётом 8:1 в пользу гостей.
С первых минут встречи москвичи ринулись в атаку, открыв счёт уже на восьмой минуте матча. На 21-й минуте «КПРФ» удалось упрочить преимущество, а в самом конце первого тайма голкипер югорчан Звиад Купатадзе совершил фол последней надежды и был удалён с площадки.
«КПРФ» удалось быстро реализовать численное превосходство, а следом забить еще пять мячей. «Газпром-Югра» ответил единственный голом Александра Пирогова. У москвичей дубли на счету Дениса Буркова и Педро, также забивали Артём Ниязов, Шимбинья, Сергей Крыкун и Владислав Ахуков.
В следующем туре «КПРФ» примет на домашнем паркете «Сибиряк», югорчане сыграют в Югорске с питерским «Кристаллом».
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Сибиряк» уступил «Норильскому никелю» (2:5), а «Новая Генерация» проиграла «Синаре Екатеринбург» (2:4).
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 34 очками в запасе.
- 18 декабря 2022
-
20:37
-
19:35
-
19:15
-
18:51
-
01:42
- 17 декабря 2022
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19