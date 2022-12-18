Вайцеховская: наконец-то можно покончить с вопросом «Роналду или Месси?» Счёт на табло

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала победу Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу, оценив при этом вклад и величие главного лидера аргентинской сборной Лионеля Месси.

«Величие Лео Месси не в количестве забитых голов, не в семи «Золотых мячах» и бесконечном списке прочих титулов. Оно в том, что человек пришёл к своей самой заветной мечте, имея на это всего один шанс, последний.



В этом плане совершенно не важно, какой вид спорта атлет сделал своей профессией. Алёна Савченко стала в фигурном катании олимпийской чемпионкой в 36 лет, на своей последней, четвёртой по счёту Олимпиаде. Месси точно так же добрался до мечты в 36, а ведь это — страшное испытание, играть, зная, что другого чемпионата мира в твоей жизни уже не будет.



Просто великий. И наконец-то можно покончить с набившим оскомину вопросом: «Роналду или Месси». Счёт на табло, как говорил ещё в прошлом веке Валерий Лобановский», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.