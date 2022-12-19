Каспаров*: лучший финал чемпионата мира с 1970 года!

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил восхищение финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, в решающем матче турнира сборная Аргентины победила сборную Франции (3:3, пен. 4:2), а лидер латиноамериканцев Лионель Месси сделал дубль. В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

«Лучший финал чемпионата мира, который я когда-либо видел, а я смотрел их все с 1970 года! Поздравление моим друзьям в Аргентине, полностью заслуженная победа!» — написал Каспаров, добавив эмодзи в виде флага Аргентины.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.