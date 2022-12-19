Марк Селби – победитель English Open 2022

В Брентвуде (Англия), где сейчас проходит престижный снукерный турнир English Open, определился победитель турнира.



Снукер. Брентвуд. Англия. English Open — 2022. Финал



Марк Селби, представляющий Англию, переиграл в матче за первое место бельгийского спортсмена Люка Бреселя.



Турнир English Open продлился до 18 декабря. Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет € 491 тыс. Действующим чемпионом турнира является четвёртый номер мирового рейтинга, австралиец Нил Робертсон.



Напомним, семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан сенсационно вылетел с турнира на стадии 1/16 финала, проиграв соотечественнику Мартину Гоулду (43-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:4.