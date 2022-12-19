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Накамура обыграл Карлсена в финале Speed Chess Championship

Накамура обыграл Карлсена в финале Speed Chess Championship
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На сайте Chess.com завершился финальный матч онлайн-турнира Speed Chess Championship между обладателем мировой шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном и американским шахматистом Хикару Накамурой

По итогам напряженного поединка победу одержал Накамура – 14,5:13,5.

Напомним, призовой фонд шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship составил $ 100 тыс. В полуфинале американский шахматист обыграл представителя Индии Нихала Сарина со счётом 14,5:10,5. Карлсен же в полуфинале победил действующего чемпиона мира по блицу, представителя Франции Максима Вашье-Лаграва со счётом 17:9.

Отметим, что для Накамуры, защитившего титул короля Chess.com, эта победа стала уже пятой подряд в данном турнире.

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