Вяльбе: в первый день Российско-китайских игр пришлось включать гимн на смартфонах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об организации Российско-китайских зимних игр.

«Действительно, в первый соревновательный день пришлось включать российский гимн на смартфонах. Не знаю почему, но организаторы просто посчитали, что это не совсем обязательно. При этом на открытии гимн играл. Но уже на второй день всё исправили, награды вручали в торжественной обстановке. На Олимпиаде наш гимн не играл, но все знали, что побеждают спортсмены сборной России. По такому мы очень соскучились!

Было очень приятно, когда после эстафет по всему стадиону раздавался российский гимн, мы слышим его даже в рамках ограничений, наложенных на наш спорт. Пусть уровень соревнований и не такой высокий, как хотелось бы, но гимн придавал торжественности. По лицам спортсменам было видно, как они гордятся тем, что играет гимн и поднимается наш флаг. Надеемся, что скоро все ограничения с нас снимут, мы увидим наш флаг и услышим гимн и на крупнейших стартах", — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.