Саутин — о бане россиян: это ужасно, если честно. В следующем году отборы на ОИ в Париже

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках в воду, пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин высказался о практически повсеместном отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за конфликта на Украине.

«Конечно, это ужасно, если честно. Ну как так, особенно когда ты лидирующий спортсмен и не выезжаешь на мировые серии, чемпионаты мира и Европы? Тем более на следующий год отборы на Олимпийские игры в Париж. Как это всё повернётся? Но хотя… Бах сказал, что Макрон его попросил, чтобы независимо от политической ситуации все спортсмены участвовали. Но это больше похоже на очередной какой-то анекдот. Народ уже не воспринимает такое. Новости все отслеживаем. Постоянно одно вранье идёт», — приводит слова Саутина «Татар-информ».