Саутин — о бане россиян: это ужасно, если честно. В следующем году отборы на ОИ в Париже
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках в воду, пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин высказался о практически повсеместном отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за конфликта на Украине.
«Конечно, это ужасно, если честно. Ну как так, особенно когда ты лидирующий спортсмен и не выезжаешь на мировые серии, чемпионаты мира и Европы? Тем более на следующий год отборы на Олимпийские игры в Париж. Как это всё повернётся? Но хотя… Бах сказал, что Макрон его попросил, чтобы независимо от политической ситуации все спортсмены участвовали. Но это больше похоже на очередной какой-то анекдот. Народ уже не воспринимает такое. Новости все отслеживаем. Постоянно одно вранье идёт», — приводит слова Саутина «Татар-информ».
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
19:35
-
19:18
-
19:07
-
12:22
-
11:30
-
11:14
-
09:23
-
08:25
-
05:42
-
00:47
- 18 декабря 2022
-
23:33
-
22:14
-
21:44
-
20:37
-
19:35
-
19:15
-
18:51
-
01:42
- 17 декабря 2022
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
Партнерский контент