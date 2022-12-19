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Саутин — про гимнастку Симону Байлз: по виду уже давно не девушка, а мужичонка такая

Саутин — про гимнастку Симону Байлз: по виду уже давно не девушка, а мужичонка такая
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках в воду, пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин высказался о трансгендерах в мировом спорте, упомянув четырёхкратную олимпийскую чемпионку американскую гимнастку Симону Байлз.

«Ну это же сейчас повсеместно. Ну что это такое? Но это ещё с американской гимнасткой было понятно, которая по виду уже давно не девушка, а мужичонка такая. Такая гора мышц. Да, Симона Байлз. Это же вообще караул. Её же вроде даже поймали с допингом? Терапевтическое исключение? А как вот это так? Как же «за честный спорт»? В биатлоне тоже, этим всем можно астматикам, а нашим нельзя», — приводит слова Саутина «Татар-информ».

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