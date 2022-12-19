ЦСКА обыграл «АГУ-Адыиф» в матче женской гандбольной Суперлиги

Сегодня, 19 декабря, состоялся матч женской гандбольной Суперлиги, в котором играли «АГУ-Адыиф» и ЦСКА. Гандболистки армейского клуба одержали победу.

ЦСКА выиграл первый тайм со счётом 19:12, а второй тайм — со счётом 17:16. Итоговый результат встречи — 36:28 в пользу ЦСКА.

Таким образом, гандболистки ЦСКА одержали 20-ю победу подряд в нынешнем сезоне женской Суперлиги. Они одержали победы во всех матчах сезона. «АГУ-Адыиф» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба две победы и одна ничья в 18 матчах сезона.

Женский гандбольный клуб ЦСКА был основан в 2019 году. В сезоне чемпионата России – 2019/2020 москвички заняли третье место, в сезоне-2020/2021 стали чемпионками, прервав гегемонию клуба «Ростов-Дон», а в сезоне-2021/2022 не смогли защитить титул, выиграв серебряные медали.